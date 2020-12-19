Комиссия WADA разочаровалась в решении CAS о наказании России

Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был наложить более жесткое и длительное наказание на российских спортсменов. Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что разочарована этим решением.

Об этом сказано в заявлении WADA, на которое ссылается ТАСС.

«Российские власти последовательно действовали недобросовестно, и именно спортсмены мира и России ощутили на себе последствия этого. Атлеты хотят чистого спорта, а это невозможно, когда организации активно занимаются манипуляциями и обманом», — говорится в заявлении комиссии.

Спортивные функционеры отметили, что ожидали от арбитражного суда приверженности более строгим стандартам, которые ранее применялись к отдельным спортсменам за нарушение антидопинговых правил.

Речь идет о решении по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), принятом CAS 17 декабря. Россиянам запретили участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом России до декабря 2022 года. Им можно выступать только в нейтральном статусе.