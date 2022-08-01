Комиссия сейма Латвии рассмотрит признание России террористическим государством 2 августа

Комиссия сейма Латвии по иностранным делам рассмотрит заявление о признании России террористическим государством. Заседание пройдет уже 2 августа, сообщило местное издание Delfi.

Председатель комиссии Рихардс Колс уточнил, что рассматривать этот вопрос будут в дистанционном формате.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в комментарии «360» заявил, что намерения Латвии не должны вызывать беспокойства. По его словам, власти этой страны просто делают то, что им рекомендуют западные кураторы.

«Если третий секретарь, а может, и второй, американского посольства в Риге скажет всему мужскому составу латвийского сейма кастрировать себя публично прямо в зале заседаний, уверяю вас, не все, но 85-90% сделают это в течение получаса. Дисциплина там железная», — с иронией добавил Межевич.

По его мнению, говоря о тех или иных инициативах латвийского правительства, не следует переоценивать степень самостоятельности чиновников.

«Это несамостоятельная страна, лишенная политического класса в том плане, как понимали политический класс классики политологии XX века», — заключил эксперт.