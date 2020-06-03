Комиссия Сейма Латвии одобрила запрет георгиевской ленты на публичных мероприятиях
Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала введение запрета на использование во время публичных мероприятий георгиевских ленточек. Об этом сообщило РИА «Новости».
Артусс Кайминьш, председатель комиссии, заявил, что у Латвии есть основание отметить сильную угрозу демократичному строю и безопасности республики.
«Запретив использование георгиевской ленты, мы ограничиваем распространение чужой идеологии», — приводит слова главы комиссии «Газета.ru».