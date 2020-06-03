Комиссия Сейма Латвии одобрила запрет георгиевской ленты на публичных мероприятиях

Артусс Кайминьш, председатель комиссии, заявил, что у Латвии есть основание отметить сильную угрозу демократичному строю и безопасности республики.

«Запретив использование георгиевской ленты, мы ограничиваем распространение чужой идеологии», — приводит слова главы комиссии «Газета.ru».