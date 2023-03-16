Мир 16 марта 2023, 20:01 Комиссия ООН не нашла признаков геноцида на Украине Глава комиссии ООН Месе: эксперты не нашли признаков геноцида на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Независимая международная комиссия ООН, занимающаяся расследованием событий на Украине, не обнаружила признаков геноцида в стране. Итоги работы подвел на брифинге председатель комиссии Эрик Месе, сообщило РИА «Новости».

«Мы не обнаружили, что на территории Украины имел место геноцид», — сказал Месе.

Реклама

При этом в докладе прозвучали многочисленные обвинения в адрес России.

Реклама

Эту комиссию учредили по решению Совета ООН по правам человека в марте 2022 года. Ее участники должны были устанавливать факты и обстоятельства, которые подпадают под нарушение международного гуманитарного права и прав человека.

В Минобороны России ранее неоднократно указывали, что Вооруженные силы страны в рамках первого этапа спецоперации решают задачу по снижению боевого потенциала Украины и наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Президент РФ Владимир Путин указывал, что главной целью СВО является освобождение жителей Донбасса от постоянных обстрелов. Он подчеркивал, что население ДНР и ЛНР в течение восьми лет подвергалось издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Чтобы прекратить это, в рамках спецоперации также поставлены цели по демилитаризации и денацификации Украины.