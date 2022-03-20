Комиссар ООН по правам человека выступил против русофобии

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила против проявления русофобии за рубежом. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Я не получила официальных ответов на свои письма от ректора чешского Пражского технического университета, я не получила пока ответа от ряда международных органов, но было заявление госпожи Бачелет, верховного комиссара по правам человека ООН, которая осудила русофобию», — сказала омбудсмен в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что ООН осудила действия американской компании Meta, разрешивший призывы к убийству россиян. По словам Москальковой, компания не только обрушила право на свободу слова, но и напрямую призвала к насилию по национальному признаку.

«И даже система ООН дрогнула от этих призывов и публично сказала о недопустимости, о том, что это обрушает вообще всю систему ценностей не только на национальном или наднациональном уровне мирового масштаба», — отметила она.

Ранее заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко обвинила организации в игнорировании проблемы русофобии за рубежом.