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    20 марта 2022, 22:39

    Комиссар ООН по правам человека выступил против русофобии

    Омбудсмен Москалькова: комиссар ООН по правам человека Бачелет выступила против русофобии

    Дарья Бунякова

    Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила против проявления русофобии за рубежом. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Я не получила официальных ответов на свои письма от ректора чешского Пражского технического университета, я не получила пока ответа от ряда международных органов, но было заявление госпожи Бачелет, верховного комиссара по правам человека ООН, которая осудила русофобию», — сказала омбудсмен в эфире телеканала «Россия 24».

    Она добавила, что ООН осудила действия американской компании Meta, разрешивший призывы к убийству россиян. По словам Москальковой, компания не только обрушила право на свободу слова, но и напрямую призвала к насилию по национальному признаку.

    «И даже система ООН дрогнула от этих призывов и публично сказала о недопустимости, о том, что это обрушает вообще всю систему ценностей не только на национальном или наднациональном уровне мирового масштаба», — отметила она.

    Ранее заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко обвинила организации в игнорировании проблемы русофобии за рубежом.