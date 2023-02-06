Мир 06 февраля 2023, 09:43 Комиссар НХЛ заявил, что слова Гашека о «российской агрессии» не отражают позицию Чехии Комиссал НХЛ Беттмэн: слова хоккеиста Гашека о РФ не отражают позицию Чехии РИА «Новости»

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Гневные слова олимпийского чемпиона Доминика Гашека об участии российских игроков в звездном уик-энде НХЛ в Санрайзе не отражают мнения властей и народа Чехии. Об этом заявил комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн.

Он указал, что в последний год Гашек был «активным критиком».

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«Он имеет право на свое мнение, но я не думаю, что оно отражает позицию чешского народа или властей страны. И, кстати, я с ним не согласен», — процитировало Беттмэна Ilta-Sanomat.

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Мероприятие, вызвавшее недоумение Гашека, состоялось 3–4 февраля. В нем участвовали девять спортсменов из России. Хоккеист в соцсетях заявил, что это «реклама российской агрессии» и назвал «гнусным» появление на льду капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с сыном Сергеем. Гашек заключил, что НХЛ, пригласив россиян на Матч звезд, «опустилась на самое дно» и якобы «плюнула» в сторону украинских детей.

С февраля 2022 года олимпийский чемпион также выступал за приостановку действия контрактов игроков из России с НХЛ. Кроме того, он предлагал сажать чехов в тюрьму за работу в России.