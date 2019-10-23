Комиссар Африканского союза заявил о желании выстроить партнерские отношения с Россией

По словам Абу-Зеид, Африка хотела бы выстроить взаимовыгодное партнерство с Россией.

«Мы не работаем с Россией или другими странами только как инвесторы, мы ищем в них партнеров для достижения соглашений по принципу „победа — победа“. Я думаю, что мы можем многое дать друг другу и продвигать наше сотрудничество», — заявила комиссар.

Абу-Зеид рассказала, что на пленарной сессии саммита президенты Египта и России обсудили возможности африканских стран в вопросах индустриализации, природных ресурсов и других областях.