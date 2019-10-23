Комиссар Африканского союза призвал Россию раскрыть возможности Африки

Комиссар указала на форуме Россия — Африка, который сейчас проходит в Сочи, что Российская сторона сможет увеличить товарооборот со странами Африки. Однако российские власти должны будут многое сделать для этого.

«Я думаю, что России предстоит многое сделать. Ей необходимо заново открыть те возможности, которые есть у Африки. Россия какое-то время не присутствовала в Африке. Важно, чтобы африканское бизнес-сообщество почувствовало это присутствие и напрямую увидело огромный потенциал ресурсов и возможностей», — заявила Абу-Зеид.