Комику Комиссаренко запретили выступать в Минске после слов про Лукашенко

Стендап-комику Славе Комиссаренко аннулировали гастрольные удостоверения на выступления в Минске 10 и 11 апреля после критики президента страны Александра Лукашенко. Комиссаренко сам рассказал об этом в своем выступлении в Екатеринбурге «Новое про Чык-Чырыка».

«Вот что произошло: теперь все мои концерты в Беларуси запрещены, отменили мое гастрольное удостоверение. Иронично, что всем концерты отменяет коронавирус, а мне — главный ковид-диссидент. Так что я теперь не вижу смысла сдерживаться», — рассказал Комиссаренко. Его слова приводит Ura.ru.

Как рассказал сам комик, это произошло после его высказываний о белорусском лидере Александре Лукашенко в шоу «Что было дальше?».

Комиссаренко на YouTube-шоу «Что было дальше?» назвал Александра Лукашенко «Чык-чырыком». Он также неоднократно высказывался о протестах в Белоруссии, и осуждал насилие силовиков и отказ Лукашенко уходить с поста, уточнила «Газета.ru».

Накануне стало известно, что Министерство связи и информатизации Белоруссии запустило национальную почтовую электронную систему. При помощи нее можно отправлять заказные и простые письма в электронной форме. Услуга будет платной.