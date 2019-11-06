Комикс о вмешательстве России в выборы начнут продавать в США

The Washington Post и книжное издательство Scribner создали комикс по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» в выборы. Купить иллюстрированное издание можно будет в США с 3 декабря.

Как сообщило издание The Washington Post, сюжет книги построен вокруг почти двухлетнего расследования Роберта Мюллера. В книге содержится «уникальное графическое изображение наиболее тщательно изученных отрывков и центральных моментов доклада». Кроме того, в книгу вошли показания свидетелей и материалы газеты The Washington Post.

Книга получила название «Иллюстрированный доклад Мюллера: расследование препятствования». Стоимость иллюстрированного издания при предварительном заказе составляет 20 долларов.

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До этого The Washington Post выпустила доклад в печатном виде. Издание отмечает, что по мотивам комикса планируют снять сериал из шести эпизодов.

Доклад Мюллера был посвящен расследованию российского вмешательства в выборы президента США 2016 года и возможного сговора команды Дональда Трампа с властями РФ. Прокурор пришел к выводу, что Москва вмешивалась в выборы, но сговор с Трампом ему доказать не удалось.