Комик и телеведущий Орсон Бин погиб в аварии

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По данным полиции, пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Там его сбил автомобиль. От удара актер упал под колеса второй машины. От полученных травм Орсон Бин скончался на месте. Оба водителя остались на месте, ожидая полицию.

Орсон Бин снимался в фильме «Быть Джоном Малковичем» и сериалах «Анатомия убийства», «Доктор Куин женщина-врач» «Отчаянные домохозяйки» и «Два с половиной человека».

Свою творческую карьеру он начинал в небольших клубах в качестве конферансье. Он вспоминал, что иногда ему приходилось даже показывать фокусы на сцене. После он начал карьеру комика.

В начале 60-х он ушел на телевидении, где вел развлекательные шоу. В начале 90-х он отправился на Бродвей, а после начал сниматься в кино и сериалах. Несколько лет назад он выпустил книгу своих мемуаров, которая называлась «Слишком много недостаточно». У него остались две дочери и два сына.