Комендантский час ввели в Майами из-за разгула отдыхающих

В Майами-Бич (штат Флорида, США) местные власти ввели комендантский час и режим чрезвычайного положения. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на американские СМИ.

Городским властям пришлось пойти на такой шаг, поскольку в минувшие выходные в Майами произошли перестрелки на фоне наплыва отдыхающих в связи с весенними каникулами у студентов.

«Мы не просили этих весенних каникул и мы не хотим их», — обозначил мэр Майами-Бич Дэн Гелбер.

Комендантский час будет продолжаться с 00.00 четверга до 6.00 понедельника.