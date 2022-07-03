Комендантский час ввели в Каракалпакии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил комендантский час в Каракалпаки. Об этом говорится в тексте указа о режиме ЧП, введенном на территории региона после прошедших там беспорядков. Документ опубликовали на сайте главы государства.

Комендантский час в Каракалпакии объявили с 21:00 до 07:00. Он будет действовать в рамках режима чрезвычайного положения, введенного в республике до 2 августа.

Мирзиеев также поручил создать в Каракалпакии комендатуру во главе с командующим национальной гвардии Русамом Джураевым. Глава государства распорядился усилить в республике охрану общественного порядка, ограничить передвижение транспорта, въезд и выезд, обеспечить проверку документов, личный досмотр. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе мирные собрания. Правоохранителям поручили временно изъять у жителей оружие и боеприпасы, их продажа тоже запрещена.

Беспорядки в столице Каракалпакии Нукусе вспыхнули 1 июля. Поводом для протестов стали планы по внесению поправок в Конституцию Узбекистана, которые лишают Каракалпакию автономии и права на выход из состава государства на основании всенародного референдума.