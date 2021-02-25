Комендантский час возобновили в Иордании

Премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна распорядился возобновить комендантский час из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС.

По данным информагентства, комендантский час будет действовать на территории Иордании с 22:00 до 06:00. Отмечается, что для нарушителей масочного режима и людей, не соблюдающих социальную дистанцию, увеличены денежные штрафы.

«В пятницу подданным разрешается направиться на один час пешком на молитву в мечеть», — цитирует премьера RT.