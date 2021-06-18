Комендантский час отменят в Австрии

С 1 июля в Австрии отменят комендантский час, который действовал в стране из-за пандемии. Об этом сообщило издание inc-news.

Во второй месяц лета в стране откроются ночные клубы и бары, а рестораны и кафе смогут работать без ограничений по времени. При этом вход в ночные заведения будет открыт только при наличии справки о вакцинации, отрицательного результата теста на ковид или документа, подтверждающего выздоровление.

Также с 1 июля сотрудников и посетителей ресторанов освободят от обязательного ношения масок.