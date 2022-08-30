Комендантский час отменили в Ираке

Объединенный оперативный штат силовых ведомств Ирака отменил действие комендантского часа по всей стране. Решение приняли после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садр призвал своих сторонников прекратить протестные акции, сообщил телеканал Al Arabiya.

Из-за вооруженных столкновений на улицах Багдада власти Ирана решили временно закрыть пропускные пункты на границе с Ираком, а авиакомпании — отменить рейсы в соседнюю страну.

Беспорядки с применением тяжелого вооружения начались в иракской столице после того, как шиитский лидер Муктада ас-Садра объявил об уходе из политики и закрыл офисы своей партии в ответ на отказ правительства провести парламентские выборы досрочно. Его сторонники вошли в «зеленую зону» Багдада, где находятся госучреждения, и захватили штаб-квартиру кабмина. Силовики отбили здание, но столкновения продолжились.

Во время беспорядков сотни людей пострадали, около 30 человек погибли.