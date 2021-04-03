Комендантский час начал действовать в Кишиневе и Бельцах. Жители этих двух городов не смогут выходить из дома в ночное время до 30 мая. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Согласно документу, начиная с 3 апреля жители Кишинева и города Бельцы не смогут выходить на улицу с 23:00 до 05:00 часов. Исключение составляют лишь те, кто оказался в этот период в пути из-за расписания поездов или самолетов. Кроме того, не соблюдать ограничение разрешается людям, выполняющим свои профессиональные обязанности. Также выходить из дома можно нуждающимся в помощи врача.

За соблюдением ограничительных мер будут следить военные. С 1 апреля на всей территории Молдавии власти объявили режим чрезвычайного положения. Премьер-министр Аурелиу Чокой пояснял, что такое решение позволит временному правительству более эффективно реагировать на ситуацию с коронавирусом. В частности кабинет сможет перераспределять бюджетные средства и применять другие меры.

Эпидемическая ситуация ухудшилась в Молдавии в феврале. Всего за время пандемии врачи в республике зафиксировали более 231 тысячи случаев заражения. Умерли от осложнений ковида более пяти тысяч человек.