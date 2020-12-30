Комендантский час на новогодние праздники ввели в Латвии

По данным издания, в Новый год и православное Рождество на территории страны будет действовать комендантский час. С 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января жителям Латвии будет запрещено появляться на улицах с 22:00 до 05:00.

«На Новый год, а также на следующих выходных просим оставаться дома вместе со своими близкими, не ходить в гости и не принимать гостей, а ночью соблюдать режим «сидения дома», — отмечается в сообщении.