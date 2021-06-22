Комендантский час и масочный режим отменят в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о смягчении коронавирусных ограничений в стране. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«С сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение масок в открытых пространствах», — заявил глава грузинского правительства.

Он добавил, что маски нужно будет носить лишь в закрытых помещениях и общественном транспорте. По его словам, с 1 июля в стране отменят комендантский час, который ввели в ноябре прошлого года из-за распространения инфекции.