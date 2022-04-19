Комбат ВСУ Святослав Заяц стал фигурантом дела об обстрелах Горловки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после минометного обстрела мирных жителей Горловки 17 апреля. Подозреваемым в преступлении стал командир ВСУ Святослав Заяц, сообщается на сайте ведомства.

Под его руководством бойцы 13-о отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины выпустили не меньше 14-и мин калибром 120 миллиметров по объектам гражданской инфраструктуры в селе Широкая Балка вблизи Горловки.

Фигурантами дела являются и другие участники преступления. В отношении их возбуждено дело по ч.1 ст. 356 УК РФ за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России.

По аналогичной статье российский Следком возбудил еще два уголовных дела в связи с прицельными минометными и артобстрелами Донбасса в течение двух дней, 17 и 18 апреля.

Источник фото: Следственный комитет РФ

Украинские военные атаковали гражданские объекты в Донецке, Горловке, Харцызске и Ясиноватой, населенных пунктах Донское, Владимировка и Никольское Волновахского района, Евгеньевка Великоновоселковского района ДНР. Было повреждено 40 домов, один мирный житель погиб, 15 человек ранены, в том числе трое несовершеннолетних. На территории ЛНР в эти дни ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Первомайском и Рубежном. Были ранены две местные жительницы и повреждены дома.

Следователи устанавливают имена ответственных за эти преступления. Вина возлагается на вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, которые отдали приказы.