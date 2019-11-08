Комбат ЛНР рассказал о невыгодных позициях ополченцев в Донбассе

Комбат рассказал, что украинские Вооруженные силы получат прямой доступ к большинству крупных городов, если ополченцы в Донбассе уступят им.

«Если мы отступим, то все», — отметил Марков.

По его словам, на линии соприкосновения необходимы люди, которые способны каждый день под атакой превосходить противника, не имея возможности ответить прицельно. Таких людей комбат считает настоящими героями.

«Может, они танки не подбивали, не каждый по крайней мере, может, не у всех медали есть, но я горжусь, что мне довелось командовать такими ребятами», — подчеркнул Марков.

Он сравнил работу ополченцев с рытьем траншей. По мнению Алексея Маркова, это крайне тяжело, но необходимо.

«Это ладно здесь еще земля, а там дальше каменистый кряж идет. Его коммулятивы не берут, кайлом по нему бьешь, он высекает искры, а камень не крошится», — заявил командир батальона.