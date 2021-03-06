Комаровский поспорил с Гордоном о благосостоянии Украины

Врач и телеведущий Евгений Комаровский раскритиковал уровень жизни на Украине. Он заявил, что эта страна не является развитой.

«Мы были развитой страной. Мы в космос ракеты запускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы», — поделился он в интервью Дмитрию Гордону.

Гордон не согласился со словами врача и грубо высказался в его адрес. В ответ на это Комаровский сказал, что украинцы потеряли и разрушили все, что осталось в наследство после развала Советского Союза.

После этого Комаровский в качестве дополнительного аргумента в споре с Гордоном привел в пример Индию, перечислив успехи южноазиатской страны, включая достижения в сферах промышленности, ракетостроения, IT и медицины. Он напомнил интервьюеру, что Индия производит 65% вакцин всего мира.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средний уровень заплат в стране вырастет до европейских значений. В этом усомнился экономический эксперт Юрий Гаврилечко. По его словам, Украину ждет падение до уровня беднейших африканских стран.