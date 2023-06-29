Мир 29 июня 2023, 16:56 Комаров-переносчиков вируса лихорадки Западного Нила нашли в Финляндии Университет Хельсинки: в Финляндии выявили комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила Unsplash

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В Финляндии впервые выявили комаров-переносчиков вируса лихорадки Западного Нила, сообщила пресс-служба Университета Хельсинки. Там добавили, что насекомых обнаружили в прибрежном муниципалитете Пори.

Вид комаров Culex modestus обнаружили в стране впервые. Вирус Западного Нила активно распространяется в странах юга Европы, но вспышку заболеваемости в Финляндии оценили как маловероятную.

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Открытие сделала ученый Лорна Калвервелл, работающая на кафедре вирусологии Хельсинкского университета.

«Был найден только один экземпляр этого вида, но я считаю маловероятным, что это будет единственный из его вида в Финляндии», — рассказала Калвервелл.

Она призвала жителей страны не волноваться. По ее словам, находка лишь подтвердила, что общественность должна знать, какие виды насекомых обитают на территории страны.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что для распространения биологического оружия отлично подходят насекомые. При помощи комаров можно разносить желтую лихорадку, вирус Зика, лихорадку Западного Нила.