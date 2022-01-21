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    21 января 2022, 22:34

    Скрытые камеры нашли в раздевалке женской гандбольной команды из Германии

    Клуб «Метцинген»: полиция задержала причастного к установке камер в женской раздевалке

    Анатолий Минкин

    Полиция Германии задержала подозреваемого в установке скрытых камер в женской раздевалке гандбольного клуба «Метцинген». Устройства спортсменки обнаружили на этой неделе. Об этом говорится в официальном сообщении клуба.

    Скрытые камеры нашли в раздевалке женской гандбольной команды из Германии

    Личные данные подозреваемого не разглашаются, но известно, что это человек, непосредственно работавший с женской командой. После случившегося его отстранили от работы.

    «Этот отвратительный поступок, в том числе со стороны доверенного лица, просто шокирует и очень сильно ударил по всем нам», — заявил менеджер команды Ференц Ротт.

    Он подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию команда готова выступить на национальном чемпионате.

    «Мы получили большую поддержку от полиции, ассоциации и других команд. Это нам сильно помогло», — добавил менеджер.

    Представители женской Бундеслиги заявили, что находятся в тесном контакте с полицией. Руководство чемпионата попросило всех спортсменок сообщать в правоохранительные органы о всех подобных случаях.

    Женская гандбольная команда «Метцинген» в данный момент занимает третье место в чемпионате Германии.