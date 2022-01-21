Скрытые камеры нашли в раздевалке женской гандбольной команды из Германии
Клуб «Метцинген»: полиция задержала причастного к установке камер в женской раздевалке
Полиция Германии задержала подозреваемого в установке скрытых камер в женской раздевалке гандбольного клуба «Метцинген». Устройства спортсменки обнаружили на этой неделе. Об этом говорится в официальном сообщении клуба.
Личные данные подозреваемого не разглашаются, но известно, что это человек, непосредственно работавший с женской командой. После случившегося его отстранили от работы.
«Этот отвратительный поступок, в том числе со стороны доверенного лица, просто шокирует и очень сильно ударил по всем нам», — заявил менеджер команды Ференц Ротт.
Он подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию команда готова выступить на национальном чемпионате.
«Мы получили большую поддержку от полиции, ассоциации и других команд. Это нам сильно помогло», — добавил менеджер.
Представители женской Бундеслиги заявили, что находятся в тесном контакте с полицией. Руководство чемпионата попросило всех спортсменок сообщать в правоохранительные органы о всех подобных случаях.
Женская гандбольная команда «Метцинген» в данный момент занимает третье место в чемпионате Германии.