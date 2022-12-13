Мир 13 декабря 2022, 15:35 Командующим ВВС и ПВО Белоруссии назначили Андрея Лукьяновича БелТА: новым командующим ВВС и ПВО Белоруссии стал Андрей Лукьянович

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Андрей Лукьянович стал новым командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии. Об этом сообщило агентство БелТА.

Во вторник его назначил на должность президент республики Александр Лукашенко. До этого Лукьянович был заместителем командующего ВВС и войсками ПВО.

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«Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве», — сказал Лукашенко, приветствуя Лукьяновича и главу МИД страны Алейника на новых постах.

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Президент подчеркнул, что перед назначением обсудил с ними все детали их будущей работы в новом статусе. Он поздравил их с вступлением в должности и пожелал успехов в работе.

По поручению Лукашенко 13 декабря в стране начали внезапную проверку боеготовности вооруженных сил. Белорусскую армию обязали в ближайшее время выдвинуться в назначенные районы, обеспечить охрану и оборону на месте и навести переправы через Березину и Неман. Глава республики говорил, что страна не планирует ни с кем воевать, однако усиливает и модернизирует свои войска, в частности, с учетом опыта спецоперации на Украине. Также он заявлял, что в Белоруссии не делят бойцов на своих и российских. Всех, по его словам, готовят как единую армию.