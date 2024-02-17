Мир 17 февраля 2024, 01:05 Командующий ВСУ заявил об отходе военных с уничтоженных позиций в Авдеевке Тарнавский заявил, что ВСУ отступают в Авдеевке, часть военных попала в плен РИА «Новости»

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Украинские войска отходят с уничтоженных позиций в Авдеевке, несколько боевиков ВСУ попали в плен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

«С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром <…>, в случае необходимости они отходят на новые позиции. К большому сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен», — написал он.

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Тарнавский добавил, что бои в Авдеевке продолжаются. Он отметил, что Авдеевский коксохимический завод все еще горит. Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но якобы ее проводят.

Командующий также отметил, что российские войска имеют количественное преимущество в личном составе, артиллерии и авиации.

Ранее появились кадры бегства украинских боевиков с позиций в Авдеевке. Дата съемки видео неизвестна, но в кадр попала стела, на которой ранее российские солдаты установили флаг России. Так бойцы ВС РФ отметили свои успехи в процессе освобождения городского парка и поликлиники в Авдеевке.