Мир 16 января 2024, 08:48 Командующий ВСУ признал, что украинским бойцам приходится обороняться Командующий ВСУ Сырский заявил об «активной обороне» под натиском ВС России ВС России / РИА «Новости»

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Украинская армия на восточном фланге «активно обороняется», заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Его слова передало агентство Reuters.

Украинский генерал пояснил, что такая оборона заключается в удержании российских войск, которые пытаются перехватить инициативу. При этом он отметил снижение интенсивности боевых действий.

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Со стороны ВСУ это объясняется нехваткой боеприпасов. Сырский призвал западные страны обеспечить поставки снарядов.

Несмотря на сложное положение, командующий считает, что у украинской армии была возможность создать «искусственное преимущество» и отбросить ВС России. По его мнению, здесь мог бы сработать принцип концентрации сил в уязвимом месте. Однако ВСУ этой возможностью не воспользовались.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал, что российские военные наступают по всем направлениям. Из-за быстрой смены обстановки в украинской армии встала проблема донесения оперативной информации.