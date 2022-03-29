Командующий войсками ЦВО на передовой вручил госнаграды российским военным

Российские военные, принявшие участие в освобождении населенных пунктов Черниговской области от украинских националистов, получили государственные награды из рук командующего войсками Центрального военного округа, генерала-полковника Александра Лапина. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Вручение наград состоялось на передовой, Лапин лично передал военнослужащим знаки отличия и поблагодарил за достойную службу.

Вооруженные силы России активно освобождают населенные пункты под Черниговом, обеспечивая местных жителей гуманитарной помощью. Минобороны ранее сообщало, что ВСУ расстреливали мирное население при попытке покинуть город.

Также ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин вручил ордена Мужества госпитализированным военнослужащим, поблагодарив за честное выполнение поставленных задач.

Специальная операция РФ на Украине продолжается 34-й день. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что военные сделают все необходимое, чтобы убрать угрозу для России.