Командующий ЦВО вручил участникам спецоперации на Украине медали и ордена

Военных, отличившихся при проведении специальной операции на Украине, наградил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, сообщило РИА «Новости».

«Правда, товарищи солдаты, сержанты, офицеры, за нами, а значит, мы победим», — сказал он в начале церемонии.

Александр Лапин поблагодарил военных за стойкость, отвагу, мужество и честное выполнение воинского долга. Он сообщил, что все боевые задачи в ходе первого этапа специальной военной операции группировка выполнила.

Награды вручили военнослужащим спецназа, войск связи, воинских частей инженерных войск и РХБ защиты. Их отметили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени с мечами, Георгиевским крестом IV-й степени, медалями «За отвагу», Жукова, Суворова и «За спасение погибавших».

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