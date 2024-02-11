11 февраля 2024, 21:01
Командующий теробороной Украины управлял войсками при разгоне Майдана
«Общественное»: войсками МВД при разгоне Майдана руководил Плахута
Новый командующий силами территориальной обороны Украины Игорь Плахута, назначенный на должность президентом Владимиром Зеленским, руководил войсками МВД при разгоне Майдана в 2013 году. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Зеленский подписал указ о назначении Плахуты на пост командующего теробороной 11 февраля.
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«Игорь Плахута руководил внутренними войсками министерства внутренних дел во время разгона Майдана», — заявили журналисты.
По данным СМИ, 10 декабря 2013 года, когда правоохранители проводили зачистку правительственного квартала от баррикад, Плахута был начальником управления внутренних войск.
Сторонники евроинтеграции заняли площадь Независимости в Киеве 21 ноября 2013 года, сразу после заявления властей о приостановке подписания ассоциации с Евросоюзом. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.
Владимир Зеленский в воскресенье подписал указ о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. Ранее президент уволил главкома Валерия Залужного, назначив на его должность Александра Сырского.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Александр Сырский
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