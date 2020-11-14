Командующий российскими миротворцами заявил об улучшении обстановки в Карабахе

По его словам, в Карабахе приостановлены абсолютно все боевые действия.

По данным «Газеты.ru», Минздрав Армении сообщил, что за все время конфликта в Нагорном Карабахе зафиксированы 2317 погибших военнослужащих. По данным ведомства, это предварительная цифра, так как между Арменией и Азербайджаном еще продолжается обмен погибшими.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе своей страны в Карабахе. Об этом сообщила НСН. По его словам, правительство посчитает сумму ущерба и потребует от Армении компенсации.

Конфликт между странами начался 27 сентября этого года. Каждая и сторон обвинила оппонента в начале боевых действий. В Нагорно-Карабахской республике заявили о том, что произошел обстрел мирного населения. Российских миротворцев ввели в зону боевых действий 10 ноября.