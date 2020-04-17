Командующий Нацгвардии Украины заразился коронавирусом

У начальника Национальной гвардии Украины нашли коронавирус нового нового типа. Это произошло после подтверждения вируса у одного из украинских бойцов.

У командующего подтвердили диагноз после двух тестирований. Сейчас болезнь у него проходит в легкой форме, практически без симптомов.

«Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное», — написал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Он указал, что Балан сейчас проводит время на карантине. Все лица, с которыми он общался в последнее время, должны будут пройти проверку на 2019-nCoV.

«Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме», — заверил Геращенко.

Ранее сообщалось, что на Украине число подтвержденных случаев заражения COVID-19 уже приблизилось к 4700 человек, 125 пациентов скончались. Больше всего вирус распространен в Киеве и его области.