Командующий КСИР пообещал уничтожить США, Израиль и Саудовскую Аравию

«Мы проявили сдержанность… мы проявили терпение к враждебным действиям Америки, сионистского режима (Израиля) и Саудовской Аравии против исламской республики Иран… но мы уничтожим их, если они пересекут наши „красные линии“», —заявил Салами.

Отмечается, что в октябре этого года Reuters сообщало со ссылкой на двух не названных американских чиновников о некоей секретной операции против Ирана в киберпространстве. Ее провели после атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре. В результате кибератаки было оказано некое влияние на оборудование. Однако подробности операции не раскрывались.

Пентагон не дал комментариев этой информации. Представитель Минобороны США Элисса Смит заявила тогда, что «по принципиальным соображениям и в целях обеспечения секретности [ведомство] не обсуждает операции в киберпространстве, разведывательную деятельность или планирование».

Напомним, что напряженность в отношениях Ирана и США начала нарастать после восстановления санкций США против Ирана 5 ноября 2018 года.