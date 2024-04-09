Мир 09 апреля 2024, 15:42 Командующих группировок «Юг» и «Запад» ВСУ уволили Депутат Рады Гончаренко заявил об увольнении двух командующих ВСУ Juan Moreno / Global Look Press

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В командовании ВСУ произошли очередные перестановки. Командующих группировок ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова уволили. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Ковальчука сменил полковник Геннадий Шаповалов, на место Литвинова пришел бригадный генерал Владимир Шведюк. Гончаренко выразил уверенность, что это не последние кадровые перестановки в ВСУ.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте остается тяжелой. Он признал, что российские военнослужащие ведут наступательные действия на нескольких направлениях. Особенно острая для ВСУ ситуация в районе Часового Яра, на Авдеевском направлении.

Ранее украинские военнослужащие оставили свои позиции под Вербовым.