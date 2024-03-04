04 марта 2024, 21:25
Командующего силами поддержки ВСУ Герегу уволили
Офис Зеленского сообщил об увольнении командующего силами поддержки ВСУ Гереги
На Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ Дмитрия Герегу. Об этом сообщили на сайте офиса президента Владимира Зеленского.
Должность Гереги занял Александр Яковец. В указе не раскрыли подробности и причины кадровых перестановок.
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В силы поддержки украинской армии входят инженерные войска, гидрометеорологическая, кинологическая и военно-топографическая службы, войска в области радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты.
Яковец ранее возглавлял инженерные войска в командовании Силами поддержки ВСУ. Герега находился на посту командующего с 21 августа 2021 года.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее заявил, что корпус командующих украинских войск ждут новые отставки и назначения. Посты потеряют генералы, которые стали фигурантами внутренних расследований.
Владимир Зеленский
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