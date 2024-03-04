Мир 04 марта 2024, 21:25 Командующего силами поддержки ВСУ Герегу уволили Офис Зеленского сообщил об увольнении командующего силами поддержки ВСУ Гереги РИА «Новости»

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На Украине уволили командующего силами поддержки ВСУ Дмитрия Герегу. Об этом сообщили на сайте офиса президента Владимира Зеленского.

Должность Гереги занял Александр Яковец. В указе не раскрыли подробности и причины кадровых перестановок.

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В силы поддержки украинской армии входят инженерные войска, гидрометеорологическая, кинологическая и военно-топографическая службы, войска в области радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты.

Яковец ранее возглавлял инженерные войска в командовании Силами поддержки ВСУ. Герега находился на посту командующего с 21 августа 2021 года.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее заявил, что корпус командующих украинских войск ждут новые отставки и назначения. Посты потеряют генералы, которые стали фигурантами внутренних расследований.