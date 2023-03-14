Мир 14 марта 2023, 19:58 Командующего группировкой войск России и Армении Парваняна сняли с должности Командира группировки войск Армении и России Парваняна отправили в отставку Аппарат Президента Республики Армения

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Командующего Объединенной группировкой войск Армении и России генерал-лейтенанта Тиграна Парваняна сняли с должности по инициативе премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом говорится в указе президента Армении Ваагна Хачатуряна. Документ опубликовали на официальном сайте руководителя государства.

В указе отметили, что решение принято на основании представления премьер-министра, которое предусмотрено конституцией республики.

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«Взяв за основу предложение премьер-министра, согласно статье конституции и закону „О военной службе и статусе военнослужащего“, освободить Тиграна Парваняна от должности командующего Объединенной группировкой войск», — уточнили в документе.

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Генерал-лейтенант Тигран Парванян возглавил объединенную группировку войск России и Армении 16 февраля 2018 года указом президента Сержа Саргсяна.

Действующее между Россией и Арменией соглашение от 30 ноября 2016 года предусматривало, что группировка отвечала за выявление подготовки нападения на Россию и Армению, отражение агрессии, прикрытие сухопутной и воздушно-космических участков государственных границ, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов в регионе, принадлежащих России и Армении.

Имени нового главнокомандующего Объединенной группировки войск России и Армении пока не назвали.