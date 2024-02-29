Мир 29 февраля 2024, 16:28 Командованию ВСУ предрекли новые перестановки Депутат Рады Гончаренко сообщил о назначении новых генералов и комбригов ВСУ Kaniuka Ruslan / Global Look Press

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Корпус командующих украинских войск ждут новые отставки и назначения. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Он пояснил, что посты потеряют несколько генералов, ставшие фигурантами внутренних расследований. Также перестановки пройдут среди командиров бригад украинских сил.

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Гончаренко добавил, что поступившая информация требует тщательной проверки. Но, несмотря на это заявление, нардеп все же огласил ее.

В первой половине февраля президент Украины Владимир Зеленский снял с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, посадив в освободившееся кресло командующего Сухопутными силами Украины Александра Сырского.

Одной отставкой глава государства не ограничился и уволил с поста руководителя Генштаба Сергея Шапталу, передав его пост Анатолию Брагилевичу. В политических кругах Украины отметили, что после провала контрнаступления во всей военной верхушке началась смена руководства. Такое решение Зеленского назвали «зачисткой».