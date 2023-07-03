Мир 03 июля 2023, 14:02 Командование ВСУ признало жестокое отношение солдат к мирному населению Минобороны Украины начало расследование недостойного поведения солдат ВСУ к мирным жителям Ministry of Defense of Ukraine

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Проверку случаев недостойного поведения солдат и офицеров ВСУ по отношению к мирному населению начало Министерство обороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель руководителя ведомства Александр Павлюк.

Он пояснил, что информация о недостойном поведении военнослужащих по отношению к гражданским появилась в СМИ и социальных сетях. Если указанные факты подтвердятся, то всех солдат и офицеров, опорочивших свои звания, ждет жесткая реакция.

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«По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству», — отметил Павлюк.

Специальный представитель генерального секретаря ООН Виктория Гамба ранее объявила, что Украина получила серьезное предупреждение из-за большого количества жертв среди детей в ходе конфликта. В своем докладе она отметила, что известны случаи, когда именно действия украинских военных привели к гибели и увечьям несовершеннолетних. Также командование ВСУ отдавало приказы об атаках на школы и больницы.