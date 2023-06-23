Мир 23 июня 2023, 17:26 Командование ВСУ признало сложность в прорыве российской обороны Командующий сухопутными войсками Украины Сырский заявил о мощи российской обороны РИА «Новости»

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Российские военные выстроили серьезную линию обороны, которую очень сложно прорвать. Об этом в интервью британской газете The Guardian заявил командующий сухопутными войсками украины генерал Александр Сырский.

Он подчеркнул, что командование российской группировки предугадывает направление движения украинских войск и возводит на местах мощные оборонительные укрепления.

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«Противник предвидел и продолжает предвидеть наиболее опасные направления наших маневров и выстраивает там сильную оборону, которую довольно трудно прорвать», — заявил Сырский.

В качестве примера он привел ситуацию в Серебрянском лесничестве в районе Артемовска. По словам генерала, Россия перебросила туда большое количество сил с южного направления. Это серьезно осложнило действия украинских военных.

Сырский подчеркнул, что он уверен в том, что рано или поздно слабое место в российской обороне найдется и ВСУ обязательно этим воспользуются.

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ведомство ожидает усиления боев через два или три месяца. Он подчеркнул, что ВСУ перейдут как наступательным, так и оборонительным маневрам с целью освободить все перешедшие под контроль России территории.