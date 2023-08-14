Мир 14 августа 2023, 12:40 Командование ВСУ признало риск повторного наступления российских войск на Киев Украинский генерал Наев заявил о возможности российских войск снова пойти на Киев РИА «Новости»

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Украинская армия принимает все усилия для повышения свой боеспособности на фоне рисков повторного наступления группировки российских военных на Киев. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил командующий объединенными силами украинских войск генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он подчеркнул, что к работе по повышению боеспособности привлекли подконтрольных киевскому режиму глав военно-гражданской администрации, а также всех командующих силами обороны и безопасности.

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«Повторное наступление на Киев никто никогда не исключал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства России», — заявил Наев.

Украинский командующий подчеркнул, что рассматривает новое наступление на Киев со стороны российской группировки как реальное. Он пояснил, что регулярным мониторингом ситуации занимается разведка, которая передает собранную информацию высшему командованию ВСУ и руководителям группировок, действующих в областях.

«Мы делаем все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных враждебных действий на Киевском направлении», — подчеркнул Наев.

Российские войска вошли в пригороды украинской столицы после нескольких дней проведения специальной военной операции. Группировка отошла от своих позиций после переговоров между российскими и украинскими делегациями в Стамбуле.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, приказ об уходе армии из Киевской области дал президент России Владимир Путин в качестве жеста доброй воли.