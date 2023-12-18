Мир 18 декабря 2023, 17:39 Командование ВСУ признало проблемы с личным составом Генерал ВСУ Тарнавский объявил о сворачивании операций из-за нехватки снарядов Ministry of Defense of Ukraine

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Действующие на передовой украинские военные из-за нехватки снарядов и сокращения иностранной помощи свернули целую серию давно готовившихся операций. Кроме того существует большая проблема с личным составом, которую сейчас оперативно решают для проведения в будущем масштабных действий. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил генерал ВСУ Александр Тарнавский.

В ходе своего заявления он подчеркнул, что сокращение военной помощи со стороны стран Запада оказало негативное влияние на всем поле боя.

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«Объемы, которые мы сегодня имеем недостаточны, поэтому мы их перераспределяем и пересматриваем ряд задач, которые ставили перед собой изначально. Часть из них отменяем полностью», — заявил Тарнавский.

Генерал добавил, что действующие на юго-восточном участке фронта украинские войска ушли в оборону, но не оставили попыток проводить атаки, которые станут основой для дальнейшего продвижения.

«Мы готовим наши резервы для наших дальнейших крупномасштабных действий», — подчеркнул военный.

Тарнавский добавил, что сегодня с личным составом есть определенные трудности. Многие солдаты сильно устали от продолжительных боев. Но сейчас основная работа ведется таким образом, чтобы у каждого командира находился определенный резерв сил. Оценивая ситуацию на фронте в зимних условиях, украинский генерал подчеркнул, что холод, ограниченная видимость и невозможность укрыться среди потерявших листву деревьев сказывается на обеих сторонах.

Он добавил, что с нетерпением ждет начала поставок западных истребителей F-16, который радикально изменит ситуацию на линии соприкосновения и остановит регулярные атаки российских беспилотников

«F-16 — это как Mercedes по сравнению с „Запорожцем“», — подытожил Тарнавский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался раскрыть планы на зимний период, объяснив это тем, что ценой за оглашение такой информации станут тысячи человеческих жизней. При этом он добавил, что не считает ситуацию на фронте патовой.