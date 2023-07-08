Мир 08 июля 2023, 19:01 Командование ВСУ признало отсутствие продвижения контрнаступления Полковник ВСУ Яндульский признал невозможность преодоления обороны российской армии РИА «Новости»

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Украинские войска практически не продвинулись с самого начала контрнаступления. Об этом в беседе с журналистами итальянской газеты Corriere Della Sera заявил командующий первым батальоном 10-й механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Яндульский. Его подразделение расположилось неподалеку от Соледара.

Яндульский подчеркнул, что также его солдаты не получили никакого нового оружия, о котором заявляли входящие в НАТО страны. Полковник заметил, что надежды после ухода с линии соприкосновения бойцов частной военной компании «Вагнер» не оправдались.

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«Освободившееся место заняли российские солдаты. Поэтому ситуация никак не изменилась», — признался он.

Отказавшийся раскрыть свои данные старший офицер военной разведки Украины в беседе с журналистами заявил, что российские военные выстроили непреодолимую линию обороны, против которой современное оружие оказалось бесполезным.

«Если мы не хотим нести слишком много потерь, нам нужны боеприпасы, по крайней мере, вдвое больше, чем у нас есть на данный момент. Каждому наступлению должен предшествовать масштабный артиллерийский обстрел», — заявил он.

По словам офицера, сейчас сделать это невозможно, потому что снарядов не хватает.

Президент Украины Владимир Зеленский после признания, что контрнаступление развивается медленнее, чем планировалось, объявил, что намерен просить у стран Запада больше артиллерийских снарядов на фоне дефицита. Он подчеркнул, что усиление артиллерии ВСУ — сейчас приоритетная задача.