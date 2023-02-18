Мир 18 февраля 2023, 23:58 Командование ВСУ казнило оставивших позиции военных Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о бегстве украинских военных с позиций РИА «Новости»

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На позициях ВСУ наблюдается массовое бегство военных, что приводит к казням и пыткам со стороны СБУ. Об этом бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор сообщил в своем блоге на YouTube.

«У них большое количество дезертиров. <…> СБУ вылавливает их и отправляет обратно на фронт. Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням», — сказал он.

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Полковник Макгрегор также ранее сообщал о крайне затруднительном положении украинских военных. По его словам, высказывание генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о нехватке запасов у союзников из-за украинского конфликта говорит о том, что альянс неспособен восполнить все потребности ВСУ на фронте.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал ужесточить наказание за дезертирство на линии соприкосновения. Он предложил увеличить для пойманных на дезертирстве солдат тюремные сроки и исключить при рассмотрении таких дел возможности условных наказаний.