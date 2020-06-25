Командование США сообщило о перехвате российских самолетов в районе Аляски

При этом российские самолеты находились в международном воздушном пространстве, утверждают американцы. В своем аккаунте в Twitter командующий NORAD генерал Терренса О’Шонесси рассказал, что американские ВВС уже не раз перехватывали российские самолеты.

«Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, вошедшие в нашу опознавательную зону ПВО Аляски», — говорится в сообщении в Twitter.

Американские и российские бомбардировщики регулярно сопровождают друг друга во время облетов границ стран. При этом никто из пилотов не пересекает чужое воздушное пространство. Подобные полеты совершаются регулярно и являются частью рутинной работы военно-воздушных сил двух стран. Ранее российский бомбардировщик пролетел над Чукотским, Беринговым и Охотским морем в сопровождении американских истребителей.