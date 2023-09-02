02 сентября 2023, 12:39
Командование Польши назвало фальшивкой заявление Белоруссии о Ми-24 на границе
Военное командование Польши заявило о фальсификации новости о вертолете Ми-24
Генеральное командовании Вооруженных сил Польши признало фальсификацией сообщение Белоруссии о нарушении военным вертолетом границы с республикой. Официальное заявление разместили в соцсети Х (бывшая Twitter).
«Белорусский аппарат пропаганды передает фальшивую информацию о нарушении белорусского воздушного пространства польским вертолетом Ми-24», — указало польское командование.
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Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский отметил, что власти страны «с осторожностью» воспринимают заявление республики о нарушении воздушного пространства Белоруссии и намерены его тщательно проанализировать.
Ранее белорусский погранкомитет сообщил, что Польша нарушила воздушную границу республики. В ведомстве указали, что 1 сентября польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, влетел на глубину до 1200 метров на территорию Белоруссии, а затем вернулся обратно.
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