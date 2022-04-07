Командование ДНР придумало способ заставить ВСУ сдаться в Мариуполе

Украинские военные в Мариуполе оказались заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Сейчас по нему регулярно ведется огонь агитационными снарядами. Как работает новая стратегия командования ДНР, рассказал корреспондент ИА Nation News.

По словам командования, в снарядах, которые разрываются в воздухе над предприятием, находятся тысячи листовок с инструкциями, как правильно сдаваться. Кроме агитационных, применяются и фугасные снаряды.

Также в городе было налажено радиовещание, по которому регулярно транслируются призывы сдаться в плен. Что же касается агитационных снарядов, то они обозначены красным цветом и при разрыве в воздухе разбрасывают несколько тысяч листовок на большой площади.

Каждая листовка содержит подробную инструкцию, как сохранить себе жизнь, а также заверяет, что в плену жизням военных ничего не угрожает.