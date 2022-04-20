Командование «Азова» назвало условия выхода из «Азовстали»

Замкомандира полка «Азов»* Святослав Паламар озвучил условия по выходу сил ВСУ с территории завода «Азовсталь». Эвакуироваться они готовы в третью страну при ее содействии.

Военные намерены сохранить при себе личное стрелковое оружие и забрать тела погибших, уточнило позицию Паламара украинское издание «Страна».

Он также отметил, что украинские переговорщики Михаил Подоляк и Давид Арахамия согласны приехать в Мариуполь, если туда прибудут их российские коллеги Владимир Мединский и Леонид Слуцкий, для решения вопроса выхода гарнизона и мирных жителей.

Советник главы Офиса президента Украины Подоляк заявил в Twittеr о готовности провести переговоры с российской стороной в Мариуполе без каких-либо предварительных условий, если это поможет как военным, так и гражданскому населению.

«Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех», — написал Подоляк.

Готовность к переговорам без дополнительных условий выразил и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей. <…> Мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны», — написал он в Telegram.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недоверии к украинским переговорщикам. По ее словам, провести переговоры было просьбой руководства Украины, и Россия в этом не отказала. Дальнейшие события дипломат назвала цирком. Участники то и дело не приезжали на встречи, меняли позицию, выдвигали условия, которые противоречили итогам предыдущих раундов переговоров.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.