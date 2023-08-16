Мир 16 августа 2023, 23:08 Командиры ВСУ расстреляли отказавшихся идти в атаку мобилизованных Врио главы Запорожской области Балицкий заявил о расстрелах ВСУ за отказ от атак РИА «Новости»

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Переброшенные на Запорожское направление мобилизованные в ряды ВСУ массово отказались от перехода в наступление, понимая всю безуспешность. Они даже перестали бояться расстрелов, которые командование применяет для давления на остальной состав. Об этом в эфире Первого канала заявил временно-исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что схваченные на улицах украинских городов мобилизованные воевать не захотели.

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«Их гонят на убой, но умирать никому не хочется. Это становится таким массовым явлением, что даже не боятся расстрелов, которые мы фиксируем, а иногда даже видим с квадрокоптеров», — заявил Балицкий.

Врио главы Запорожской области отметил, что порядка 500 украинских военных отказались идти в атаку. Он пояснил, что крики и мольбы часто слышны на частотах связи противника. Все это лишь сильнее деморализует украинские силы, которые пока держатся только за счет «высокомотивированных бандеровцев». Но таких людей становится все меньше.

Временно-исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что возведенные линии обороны российской армии преодолеть не под силу никому. Он подчеркнул, что это понимание уже пришло к американским и британским спонсорам киевского режима.