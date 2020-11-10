Командиры российских миротворцев прилетели в Армению

Офицеры командования российской миротворческой миссии прилетели в Ереван. Самолет с военными из России приземлился на аэродроме Эребуни.

«Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов ВТА с подразделениями 15-й миротворческой бригады», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Минобороны России.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе в зону конфликта российских миротворцев. 1960 военных из России будут нести службу на линии соприкосновения в течение пяти лет с автоматическим продлением срока.

Жители Армении приняли решение премьера Никола Пашиняна подписать мирное соглашение негативно. Как объяснил в разговоре с «360» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, карабахский конфликт для обеих сторон — это не территориальный спор, а война за дом. Главе правительства пришлось пришлось отдать часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану, так как Баку сильнее в военном плане. Пойти на компромисс Пашиняну посоветовали военные.