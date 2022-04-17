Командира 36-й бригады ВСУ Баранюка ликвидировали в Мариуполе

Войска Донецкой Народной Республики ликвидировали 50 украинских солдат и офицеров, в их числе и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Владимира Баранюка. Об этом Народная милиция ДНР сообщила в своем Telegram-канале.

Из сообщения следует, что в ночь с 11 на 12 апреля группа украинских морпехов попыталась совершить попытку прорыва с территории завода имени Ильича в Мариуполе. Силы Народной милиции смогли предотвратить прорыв.

«Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», — сказано в сообщении народной милиции.

Российские военные вместе с подразделениями Народной милиции ДНР взяли новую господствующую высоту на окраине Мариуполя. Украинские боевики несколько дней цеплялись за эту точку. Начальник штаба полка ДНР рассказал, что это хорошая высота, хороший район обороны. Оттуда было не так легко выбить противника, отметил он.